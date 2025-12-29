وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، إن وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية قد أكملت سيطرتها على بلدة ديبروفا في دونيتسك.

وأضافت الوزارة في بيانها أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت صاروخين تكتيكيين أوكرانيين من طراز "غروم" وأسقطت 140 طائرة مسيرة.

وقالت إن وحدات مجموعة "الشمال" تحسن تموضعها التكتيكي، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت قرابة 205 جنود أوكرانيين.

وأضاف بيان الدفاع الروسية أن قوات "الغرب" استهدفت القوات الأوكرانية في خاركيف ودونيتسك وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح، مشيرة إلى مقتل ما يصل إلى 210 عسكريين.