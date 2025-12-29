وكتب ماكرون على "إكس" بعد محادثة مع نظيرَيه الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سنجمع دول ’تحالف الراغبين‘ في باريس مطلع يناير لوضع اللمسات الأخيرة على المساهمات الملموسة لكل منها".

وأضاف ماكرون الذي أجرى أيضا محادثة ثنائية مع زيلينسكي "نحن نحرز تقدما في ما يتعلق بالضمانات الأمنية التي ستكون أساسية لبناء سلام عادل ودائم"، وفقا لفرانس برس.

ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع زيلينسكي وترامب الأحد في مقر إقامة الرئيس الأميركي في فلوريدا، حيث أظهر الأخير بعض التفاؤل بشأن التوصل إلى حل قريب للحرب المستمرة منذ فبراير 2022.

وأقر دونالد ترامب بأن "المفاوضات كانت صعبة للغاية"، مشيرا إلى "إحراز تقدم كبير".