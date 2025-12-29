فقد ذكرت قناة "تي.آر.تي خبر" الرسمية أن 7 من أفراد الشرطة التركية أصيبوا بجروح خلال اشتباك مع مسلحين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش في منطقة يالوفا بشمال غربي تركيا اليوم الاثنين.

وقالت التقارير إن الشرطة في يالوفا أطلقت عملية استهدفت منزلا يعتقد أنه كان فيه عناصر من التنظيم بالقرب من بلدة يالوفا.

ولم تذكر التقارير تفاصيل عن مدى خطورة إصابة عناصر الشرطة التركية خلال العملية.

كما لم تذكر التقارير أي معلومات أخرى بشأن عدد عناصر داعش وما إذا أصيبوا أو قتلوا أو تم اعتقالهم.