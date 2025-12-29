وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا: "أعتقد أننا سنعرف في غضون أسابيع بطريقة أو بأخرى" ما إذا كانت المحادثات قد أثمرت، مشيرا إلى أن المفاوضات كانت "صعبة للغاية".

ورغم ذلك، قال ترامب إنه تم إحراز "تقدم كبير" في المحادثات مع زيلينسكي، موضحا: "نحن نقترب كثيرا، وربما نقترب جدا من إنهاء الحرب".

وردا على سؤال حول زيارة محتملة لأوكرانيا، لم يستبعد ترامب ذلك، وقال "اقترحت الذهاب إلى هناك والتحدث أمام برلمانهم".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي إن أوكرانيا وروسيا تقتربان من تسوية بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها، لكن الأمر لا يزال يمثل تحديا.

وأجاب على سؤال بشأن منطقة دونباس قائلا: "لم يأت الحل لكنه يقترب أكثر فأكثر. إنها مسألة شائكة جدا، لكنني أعتقد أنها ستحل".