وقال قائد شرطة المدينة كيفين فريل، إن فرق الإنقاذ تعاملت مع بلاغ عن حادث تحطم جوي صباح الأحد.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث مروحية وهي تدور بسرعة قبل ارتطامها بالأرض.

ولاحقا عملت الشرطة وفرق الإطفاء على إخماد النيران التي التهمت إحدى المروحيتين.

ووصفت إدارة الطيران الفيدرالية الحادث بأنه تصادم جوي بين مروحيتين من طراز "إنستروم إف 28 إيه"، و"إنستروم 280 سي"، فوق مطار هامونتون المحلي.

وكان على متن كل مروحية الطيار فقط.

وذكر فريل أن إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيباشران التحقيق في الحادث.

ورغم أن السماء كانت غائمة جزئيا وقت الحادث، فإن الرياح كانت خفيفة والرؤية جيدة، وفقا لتطبيق "كيو ويذر" الذي يوفر معلومات عن حالة الطقس.