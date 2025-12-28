وتصافح ترامب وزيلينسكي قبل بدء اجتماعهما الثنائي، ثم تحدثا أمام وسائل الإعلام.

وقال الرئيس الأميركي: "نسير الآن في المراحل النهائية من المفاوضات بين موسكو وكييف.. لا أحد يرغب بإطالة أمد الحرب في أوكرانيا ويجب أن تنتهي فورا".

وأضاف: "أوكرانيا ستحصل على اتفاق أمني قوي في إطار الصفقة لإنهاء الحرب.. خطة السلام تحمل منافع اقتصادية كبيرة لكييف".

وأوضح: "ليس لدي مهل زمنية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.. لكننا سننهي الحرب وسيكون اجتماعنا مع زيلينسكي الشجاع جيدا".

وختم بالقول: "أعتقد بأننا سنتوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الجميع.. وسأجري اتصالا هاتفيا ببوتين بعد اللقاء مع زيلينسكي".

من جهته، ذكر الرئيس الأوكراني: "مساعينا تتمثل في تحقيق السلام المستدام"، مشيرا إلى أنه سيناقش مع ترامب "توجهات كييف بشأن خطة السلام في أوكرانيا".

وأبرز: "ستتم مناقشة إعادة الإعمار في أوكرانيا خلال اللقاء.. كما سأتواصل مع القادة الأوروبيين في معرض اللقاء".

وقبل استقباله زيلينسكي، أجرى الرئيس الأميركي اتصالا هاتفيا "مثمرا للغاية" بالرئيس الروسي.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشال": "أجريتُ للتو اتصالا هاتفيا جيدا ومثمرا للغاية مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين".

من جهته، قال المستشار الدبلوماسي في الكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين إن "المحادثة بأكملها دارت في جو ودي".

وتابع: "اتفق الطرفان على التحدث مجددا عبر الهاتف بعد اللقاء بين الرئيس الأميركي وزيلينسكي".

وأشار إلى أن "بوتين وترامب يعتقدان أنه ينبغي لأوكرانيا اتخاذ قرار بشأن دونباس دون تأخير".

وأبرز: "ترامب أصغى بعناية إلى تقييم روسيا لآفاق تسوية النزاع في أوكرانيا.. والرئيسان يريان أن وقف إطلاق النار المؤقّت الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع".