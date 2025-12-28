وقال ترامب على منصة "تروث سوشال": "أجريتُ للتو اتصالا هاتفيا جيدا ومثمرا للغاية مع رئيس روسيا فلاديمير بوتين، وذلك قبل لقائي، ظهر اليوم، مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي".

وأضاف: "سيُعقد اللقاء في قاعة الطعام الرئيسية في مارالاغو. وسائل الإعلام مدعوّة للحضور. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

من جهته، قال المستشار الدبلوماسي في الكرملين يوري أوشاكوف للصحفيين إن "المحادثة بأكملها دارت في جو ودي".

وتابع: "اتفق الطرفان على التحدث مجددا عبر الهاتف بعد اللقاء بين الرئيس الأميركي وزيلينسكي".

وأشار إلى أن "بوتين وترامب يعتقدان أنه ينبغي لأوكرانيا اتخاذ قرار بشأن دونباس دون تأخير".

وأبرز: "ترامب أصغى بعناية إلى تقييم روسيا لآفاق تسوية النزاع في أوكرانيا.. والرئيسان يريان أن وقف إطلاق النار المؤقّت الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع".

وكان زيلينسكي كشف أنه سيوضح خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي، الأحد، أن كييف لن تقبل بأي استسلام أو سلام مفروض من موسكو.

وأفاد زيلينسكي في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الاجتماع في فلوريدا بأنه: "طبعا، توجد اليوم خطوط حمراء لأوكرانيا والشعب الأوكراني".

ورفض زيلينسكي مرارا مطالب موسكو، التي أثيرت أيضا من قبل ترامب، بأن تتنازل أوكرانيا عن أجزاء من منطقة دونيتسك.

وأشار إلى أن كييف طرحت "مقترحات توافقية" بشأن القضايا الإقليمية العالقة.

وأضاف أنه يخطط لمناقشة مع ترامب إطارا مكونا من 20 نقطة لخطة سلام محتملة قدمها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتابع قائلا إن "الأهم هو ضمانات الأمن" في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى حماية من الهجمات الروسية المتجددة.