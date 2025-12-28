وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، الأحد، بأن رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية سلجوق بيرقدار، نشر عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، مساء السبت، نتائج اختبار إطلاق جديد نفذته "بيرقدار أقنجي" بذخائر "طولون".

من جانبه، أكد المدير العام لشركة "أسيلسان" أحمد أق يول، في تدوينة على نفس المنصة، أن التعاون بين المنصات الجوية والذخائر الوطنية يواصل إثبات فعاليته.

وأضاف: "قوتان وطنيتان تظهران بقدرات جديدة على أرض الواقع. بيرقدار أقنجي وذخائر طولون توفران تأثيرا قويا في نطاقات واسعة. وسنواصل تعزيز قدرات منصاتنا الجوية".

جدير بالكر أن "طولون" هي قنبلة صغيرة القطر انزلاقية موجهة بدقة، والهدف منها توفير إمكانية للطائرات لحمل أكبر عدد من القنابل. وتستطيع القنبلة تدمير المخازن والتحصينات ومرابض المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي، وبإمكانها التعامل مع الأهداف غير الثابتة.

وتعد طائرات "بيرقدار أقنجي" التركية في طليعة المسيرات من حيث امتلاك تكنولوجيا فائقة، وقادرة على حمل صواريخ وذخائر تركية محلية، سواء التقليدية منها أو الموجهة بالليزر.