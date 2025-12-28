وأوضح المصدر: "حتى الآن، لا توجد دلائل على أن الهاتف المحمول لمدير المكتب برافرمان قد تم اختراقه، لكن التحقيقات ما زالت جارية".

وبحسب صحيفة "جورزاليم بوست"، جاء التصريح عقب مزاعم أطلقتها مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران تُعرف باسم "هاندالا"، ادّعت فيها أنها اخترقت هاتف برافرمان من طراز آيفون 16 برو ماكس.

وزعمت المجموعة، في بيان لها أنها كانت "تراقب وتخترق وتستمع منذ سنوات"، معتبرة أن ما وصفته بـ"الدائرة الصامتة" المحيطة برئيس الوزراء تحولت إلى "نقطة ضعف"، من دون تقديم أدلة ملموسة على ادعاءاتها.

وفي سياق متصل، نشرت "هاندالا" في وقت سابق قصيدة ذات طابع تهديدي حملت عنوان «رحلة BB غيت»، في إشارة إلى سفر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

واعتُبر العنوان تلاعبًا لفظيًا، إذ يُستخدم لقب "بيبي" على نطاق واسع للإشارة إلى نتنياهو، فيما يُستعمل مصطلح "غيت" دوليا للدلالة على فضائح محتملة.

ورغم اللهجة الإيحائية للنص، لم تتضمن القصيدة ادعاء صريحا باختراق هاتف رئيس الوزراء، بل اكتفت بالإيحاء بامتلاك معلومات أو بمتابعة ما يجري عبر شبكات الاتصال، بحسب مراقبين.