وأكد البيان المشترك على "الرفض القاطع لإعلان إسرائيل يوم 26 ديسمبر 2025 باعترافها بإقليم (أرض الصومال) الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي"، وفقا لبيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية.

كما شدد البيان على "الإدانة بأشد العبارات لهذا الاعتراف، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها".

وأكد البيان على "الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه".

وتابع البيان قائلا: "إن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

واختتم البيان بالتأكيد على "الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع".

رفضت الحكومة الصومالية الفيدرالية الجمعة ما وصفته بالخطوة غير المشروعة من قبل إسرائيل بالاعتراف بـ"أرض الصومال"، مشددة على أن المنطقة الشمالية تظل جزءا لا يتجزأ من الأراضي الخاضعة للسيادة الصومالية.

ودعا الاتحاد الأوروبي السبت إلى احترام سيادة الصومال، حيث قال الناطق باسم الشؤون الخارجية الأوروبي أنور العنوني في بيان إن التكتل "يؤكد مجددا أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفدرالية وفقا لدستورها ومواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".

وأضاف في بيان "هذا أمر أساسي من أجل السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي برمّتها".

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة اجتماعا طارئا بمقر الأمانة العامة الأحد لمناقشة الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال" دولة مستقلة.

وكان مكتب بنيامين نتنياهو قد قال الجمعة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله وقعا اتفاق اعتراف متبادل.

وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.