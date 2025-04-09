وأفاد زيلينسكي في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الاجتماع في فلوريدا بأنه: "طبعا، توجد اليوم خطوط حمراء لأوكرانيا والشعب الأوكراني".

ورفض زيلينسكي مرارا مطالب موسكو، التي أثيرت أيضا من قبل ترامب، بأن تتنازل أوكرانيا عن أجزاء من منطقة دونيتسك التي لا تخضع حاليا للسيطرة الروسية.

وأشار زيلينسكي إلى أن كييف طرحت "مقترحات توافقية" بشأن القضايا الإقليمية العالقة.

وأضاف أنه يخطط لمناقشة مع ترامب إطارا مكونا من 20 نقطة لخطة سلام محتملة قدمها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتابع قائلا إن "الأهم هو ضمانات الأمن" في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدا أن أوكرانيا بحاجة إلى حماية من الهجمات الروسية المتجددة.

كما أشار إلى أن الغارات الجوية اليومية من روسيا تظهر عدم رغبتها في السلام، وأنه سيسعى للحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية من ترامب.

وشدد على أن دفاعات أوكرانيا الجوية بحاجة إلى مزيد من الصواريخ لمواجهة الهجمات الروسية المستمرة.

وأوضح زيلينسكي أن مفاوضات موازية تجرى مع الشركاء الأوروبيين بشأن ضمانات الأمن، ورحب بقرار الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي إضافي لأوكرانيا على شكل قروض بمليارات اليوروهات، لكنه أشار إلى وجود فجوات تمويلية لا تزال قائمة.

ووفقما ذكر زيلينسكي: "هناك نقص دائم في الأموال، لا سيما لإنتاج الأسلحة والأهم الطائرات المسيرة".

وأكد أن روسيا ليست طرفا في المحادثات في بالم بيتش بفلوريدا، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق سلام دون اتفاق مع موسكو.

واختتم زيلينسكي بيانه قائلا إنه يعتزم أيضا مناقشة الاستثمار في إعادة الإعمار ما بعد الحرب في أوكرانيا مع ترامب، مشيرا إلى أن هذا الجهد سيتطلب إنشاء صناديق مخصصة وتمويلا كاملا يصل إلى 800 مليار دولار.

و تطالب موسكو بانسحاب كييف من مساحات في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا لم تستطع القوات الروسية السيطرة عليها خلال حملتها لبسط السيطرة على كامل منطقة دونباس التي تشمل أيضا منطقة لوغانسك.

وبموجب مقترح أميركي، سيتم إنشاء منطقة اقتصادية حرة إذا تخلت أوكرانيا عن أجزاء من منطقة دونيتسك، إلا أن التفاصيل لم تتحدد بعد.