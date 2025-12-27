وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "اكتُشفت مليون صفحة إضافية عن إبستين. إن وزارة العدل مجبرة على تكريس كل وقتها لهذه الخدعة التي دبّرها الديمقراطيون".

وأضاف أن "الديمقراطيين هم من تعاونوا مع إبستين لا الجمهوريين. فلننشر أسماءهم جميعا، ونفضحهم، ولنعد إلى العمل من أجل بلدنا!".

وأردف قائلا: "لا يريد اليسار الراديكالي أن نتحدث عن نجاحات ترامب والجمهوريين، بل فقط عن إبستين الذي توفي منذ فترة طويلة. إنها حملة اضطهاد جديدة!"، من دون الإشارة إلى أسماء الديمقراطيين المذكورين في الوثائق.

وبدأت وزارة العدل الأسبوع الماضي بنشر وثائق وصور من التحقيق في قضية ابستين، الممول الثري الذي توفي في أحد سجون نيويورك عام 2019 وهو ينتظر محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس مع فتيات قاصرات.

وتتضمن أحدث الوثائق التي نُشرت الثلاثاء، إشارات كثيرة إلى ترامب، بما في ذلك وثائق تُفصّل رحلاته على متن طائرة إبستين الخاصة.