وأعلن بيان مشترك صادر عن اللجنة العامة المختصة بالحدود بين الجانبين، ونشره الجانب الكمبودي، أن الطرفين اتفقا على وقف فوري لإطلاق النار اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي 27 ديسمبر 2025.

وأوضح البيان أن وقف النار يشمل جميع أنواع الأسلحة، ويحظر استهداف الأهداف المدنية والعسكرية لكلا الطرفين، ويُطبّق في جميع المناطق وعلى امتداد خط الحدود.

وكانت بانكوك وبنوم بنه قد بدأتا، الأربعاء، محادثات كان من المقرر أن تستمر 4 أيام، لإنهاء المواجهات الحدودية، وفق السلطات الكمبودية.

وعُقدت الاجتماعات عند معبر حدودي في مقاطعة تشانثابوري التايلاندية، رغم مطالبة كمبوديا بعقدها في موقع محايد، وهو ما رفضته الحكومة التايلاندية.

وفي السياق، قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بحثا خلاله "سبل تأمين وقف إطلاق النار على طول الحدود بين البلدين".

ما أسباب النزاع؟

تعود جذور النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى الخلاف على السيادة في مناطق تضم معابد تاريخية تعود إلى إمبراطورية الخمير، على امتداد حدود يبلغ طولها نحو 800 كيلومتر.

ويأتي الاتفاق الجديد بعد تعثّر وقف إطلاق نار سابق وُقّع في كوالالمبور أواخر أكتوبر الماضي، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تعلّقه بانكوك إثر انفجار لغم أرضي أدى إلى إصابة عدد من جنودها.