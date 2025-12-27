وأوضح مصدر مطلع، تحدث شريطة عدم الكشف عن ⁠هويته، أن تقييم الباحثين، الذي اعتمد على صور أقمار اصطناعية، يتوافق بشكل ‌عام مع النتائج ​التي توصلت إليها الاستخبارات الأميركية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف عن عزمه نشر صواريخ أوريشنك متوسطة المدى، التي يقدر مداها بما يصل إلى 5500 كيلومتر في بيلاروسيا، ​لكن ‍لم يكشف من قبل عن الموقع الدقيق لها.

وقال خبراء إن نشر صواريخ أوريشنك من شأنه أن يؤكد اعتماد الكرملين ‍المتزايد على ⁠التهديد بالأسلحة النووية في سعيه لردع أعضاء حلف ‍شمال الأطلسي عن تزويد كييف بأسلحة يمكنها ضرب العمق الروسي.

ونقلت وكالة أنباء بيلتا التي تديرها الدولة عن وزير الدفاع في بيلاروسيا فيكتور ‌خرنين قوله، الأربعاء، إن نشر صواريخ أوريشنك لن يغير ميزان القوى في أوروبا مشيرا إلى أنه يمثل "رد" بيلاروسيا على "الأعمال العدوانية" من الغرب.

تعليق زيلينسكي

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تستخدم مباني سكنية ‌عادية على أراضي ​حليفتها بيلاروسيا لمهاجمة أهداف أوكرانية والالتفاف على دفاعات كييف.

واستخدمت موسكو أراضي بيلاروسيا في اجتياحها لأوكرانيا في فبراير 2022، ولا ‌تزال حليفا ثابتا رغم أن رئيسها ألكسندر لوكاشينكو تعهد بعدم إرسال ⁠قوات للمشاركة في الصراع.

وكتب زيلينسكي على تليغرام بعد اجتماع لهيئة الأركان ‌العسكرية: "نلاحظ أن ​الروس يحاولون تجاوز مواقعنا الاعتراضية الدفاعية عبر أراضي بيلاروسيا المجاورة. وهذا أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة لبيلاروسيا".

وأضاف: "من المؤسف أن بيلاروسيا تتنازل عن سيادتها لصالح طموحات روسيا العدوانية."

وقال ​زيلينسكي إن ‍المخابرات الأوكرانية لاحظت نشر معدات لتنفيذ هجمات "في مناطق في روسيا البيضاء بالقرب من الحدود، بما في ذلك على المباني ‍السكنية."

وفي وقت سابق من الشهر، قال لوكاشينكو إن منظومة الصواريخ الباليستية الروسية "أوريشنيك"، التي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها ‌من المستحيل اعتراضها، ‍قد تم نشرها ‍في بيلاروسيا ودخلت الخدمة القتالية الفعلية.