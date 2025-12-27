وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ورئيس "أرض الصومال" عبد الرحمن محمد عبد الله وقعا اتفاق اعتراف متبادل.

وأفاد بيان مكتب نتنياهو، في معرض وصفه "أرض الصومال" بأنها "دولة مستقلة وذات سيادة"، بأن نتنياهو دعا عبد الله للقيام بزيارة رسمية لإسرائيل.

من جانبه، أعلن رئيس "أرض الصومال" أنه وبعد أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الذاتي حصل الإقليم على أول اعتراف رسمي كدولة مستقلة.

وبدورها أعلنت حكومة الصومال في بيان لها عن رفضها لما وصفته بالهجوم المتعمد على سيادتها والخطوة التي قامت بها إسرائيل بالاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة.

أرض الصومال

- تقع في منطقة القرن الإفريقي وتطل على خليج عدن.

- تبلغ مساحتها قرابة 176 ألف كليومتر مربع.

- يتجاوز عدد سكانها 6 ملايين نسمة.

- أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991.

- عاصمتها هرجيسا، وتضم مدنا مهمة مثل بربرة وبورما.

- يعتمد اقتصادها على الثروة الحيوانية والتحويلات المالية.

- لأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.

- لإقليم أرض الصومال شريط ساحلي بطول 740 كيلومترا على خليج عدن.

- في مارس الماضي، نفى الصومال ومنطقة أرض الصومال تلقي أي مقترح من الولايات المتحدة أو إسرائيل لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وأكدت مقديشو رفضها القاطع لأي خطوة من هذا القبيل.

- جرى أول استفتاء على الانفصال عن الصومال في مايو 2001، حيث صوّت لصالح ذلك الإجراء 97.1 بالمئة.

- اللغات: الصومالية والعربية والإنجليزية.

- العملة: الشلن.

- أهم ميناء: بربرة.