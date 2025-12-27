وصرّح زيلينسكي لأكسيوس قائلا إنه إذا ‍لم يتمكن من دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف "قوي" بشأن ⁠قضية التنازلات عن أراض، فإنه منفتح على طرح خطة السلام "ذات النقاط ‌العشرين" التي تقودها واشنطن للاستفتاء وذلك إذا وافقت روسيا على وقف ‌إطلاق النار لمدة 60 يوما للسماح لأوكرانيا بالاستعداد لمثل هذا التصويت وإجرائه.

من جانبه، حذر ترامب الجمعة زيلينسكي الذي سيلتقيه الأحد لبحث مقترحات جديدة للسلام، من أن لا شيء مضمونا حتى يعطي هو "موافقته".

وفي تصريح لموقع بوليتيكو، قال ترامب: "لا يملك الرئيس الأوكراني أي شيء حتى أوافق أنا عليه"، مردفا "لذا سنرى ما لديه".

وأضاف الرئيس الأميركي: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام معه، وستسير على ما يرام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مشيرا إلى أنه سيتحدث "قريبا" إلى الرئيس الروسي.

وسيزور زيلينسكي فلوريدا الأحد للقاء ترامب في مقر إقامته في مارالاغو حيث يقضي عطلته.

ويسعى الرئيس الأوكراني لبحث قضية الأراضي العالقة في إطار المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من كشف زيلينسكي الخطة الأميركية المعدلة لإنهاء النزاع، والتي تم تحديثها عقب محادثات مع أوكرانيا.

وانتقدت موسكو النسخة الجديدة للخطة، متهمة كييف بمحاولة نسف المفاوضات.

وتتضمن الخطة المعدلة تجميد خط المواجهة الحالي دون تقديم حل فوري لمطالب روسيا التي تشمل السيطرة على أراض تشكل أكثر من 19 بالمئة من أوكرانيا.

وتطالب روسيا أوكرانيا بالانسحاب من أجزاء في منطقة دونيتسك الشرقية التي لم يتسن لقوات موسكو السيطرة عليها خلال الحرب الدائرة منذ ما يقرب ‍من أربعة أعوام، وذلك في إطار سعيها للسيطرة على كامل منطقة دونباس، التي تضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وفي المقابل، تطالب كييف بتجميد القتال على خطوط المواجهة الحالية.

وسعيا منها إلى وضع حل يرضي الطرفين، اقترحت الولايات المتحدة إنشاء منطقة اقتصادية حرة في حال انسحاب أوكرانيا من المنطقة، إلا أنه ⁠لم يتضح بعد كيفية تطبيق هذه المنطقة عمليا.