أوقفت الشرطة الفرنسية، الجمعة، رجلا يشتبه في جرحه ثلاث نساء في عمليات طعن في شبكة مترو باريس في أوج احتفالات نهاية العام في العاصمة الفرنسية، وفق ما أفاد مدعون عامون وكالة فرانس برس.