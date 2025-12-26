وظهرت الطائرات المسيرة الاعتراضية كاستثمار دفاعي أساسي لأوكرانيا التي تبحث عن طرق للتصدي لأسراب الطائرات الروسية وصد هجماتها الليلية دون استنزاف مخزونها من صواريخ الدفاع الجوي، أو إنفاق مبالغ ضخمة للتصدي لها.

وتستخدم القوات الأوكرانية مئات الطائرات الاعتراضية محلية الصنع لإسقاط الطائرات الروسية المقاتلة.

ولاحظ مسؤولون في "الناتو" أن الطائرات الاعتراضية ليست مجرد وسيلة رخيصة لسد فجوات الدفاع الجوي، ولكنها مؤشر مبكر على مستقبل الحروب، إذ أخذت بعض الدول الحليفة في تطوير أنظمة مشابهة بينما تسابق دول أخرى لشرائها من كييف، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".

وتنتج المنظومة الدفاعية الأوكرانية مئات الطائرات الاعتراضية يوميا، ويبلغ سعر بعضها حوالي 2500 دولار فقط، وهو جزء بسيط من كلفة طائرة روسية هجومية تقدر بحوالي 35 ألف دولار.

وقدمت الطائرات الاعتراضية خيارات دفاع جوي مهمة تمكن من الوصول إلى أهداف بسرعة بكفاءة مقارنة بالمدافع المثبتة على الشاحنات، كما توفر إمكانية الاحتفاظ بالصواريخ المتطورة لمواجهة تهديدات كبرى عوض إهدارها لإسقاط بعض المسيرات.

انطلاقا من التجربة الأوكرانية، يسارع "الناتو" لتطوير أنظمة خاصة مقتبسة من النظام الأوكراني، وأصبح الحلف حريصا على تطوير أنظمة خاصة بعد اختراق طائرات روسية للمجال الجوي لبولندا ورومانيا في سبتمبر الماضي.

وأثارت هذه الاختراقات تساؤلات حول كيفية التعامل الحلفي مع الطائرات المسيرة الرخيصة، وما إذا كان من المستدام إرسال مقاتلات مدججة بصواريخ باهظة الثمن في كل مرة تدخل فيها طائرة رخيصة المجال الجوي لإحدى دول الحلف.

واشترت بولندا ورومانيا نظام "ميروبس" الأميركي الذي يتألف من طائرات اعتراضية بعد نجاحه في إسقاط الأهداف الروسية.

وقال الجنرال الأميركي كورتيس كينغ، رئيس قيادة الدفاع الجوي والصاروخي للجيش العاشر التابعة للجيش الأميركي، إن "الناتو" بحاجة إلى التعلم مما تواجهه أوكرانيا، مضيفا إن دولا أخرى تختبر أنظمة مماثلة بهدف نشر هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء الحلف".

كما تتعاون دول غربية مع الأوكرانيين في هذا المجال، إذ أعلنت بريطانيا، في سبتمبر، عن خطط لإنتاج آلاف الطائرات الاعتراضية المصممة في أوكرانيا، فيما تعمل واشنطن على تصنيع هذه الأسلحة بالتعاون مع كييف.