ووقع نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إعلانا مشتركا متبادلا.

وقال رئيس الوزراء إن إسرائيل تخطط لتوسيع علاقاتها فورا مع جمهورية أرض الصومال من خلال تعاون واسع في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

وهنأ نتنياهو رئيس أرض الصومال وقيادته، وأشاد بالتزامه بتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، ودعاه لزيارة رسمية إلى إسرائيل.

من جانبه، شكر الرئيس محمد عبد الله نتنياهو على "الإعلان" وعبر عن تقديره لجهوده في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام الإقليمي.

وأعرب نتنياهو عن شكره لوزير الخارجية ساعر ورئيس الموساد دافيد بارنيع والموساد على دورهم في إنجاز هذا التطور، متمنيا لشعب أرض الصومال النجاح والازدهار والحرية.

وأرض الصومال منطقة انفصلت عن الصومال في أوائل التسعينيات وأعلنت استقلالها، ومع ذلك، لا تعترف بها معظم الدول رسميا.