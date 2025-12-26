وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله قاعدة نور خان العسكرية، رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ورافق الطائرة التي تقل الشيخ محمد بن زايد لدى دخولها الأجواء الباكستانية سرب من الطائرات العسكرية ترحيبا وتحية لسموه.

وجرت لرئيس الإمارات مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.

كما قدمت الفرقة الموسيقية العسكرية والفرق التراثية عروضها، فيما اصطفت مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية.

ويضم الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة كلا من، الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الإمارات، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات، وسالم الزعابي سفير الإمارات لدى باكستان.