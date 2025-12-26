وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها أطلقت صواريخ من طراز "ستورم شادو" البريطانية، وأصابت مصفاة فوشاختينسك في منطقة روستوف الروسية، ما أدى إلى وقوع انفجارات.

وقالت، الهيئة، مساء الخميس، عبر قناتها في تطبيق "تيليغرام": "تم تسجيل عدة انفجارات، الهدف أُصيب ويجري حاليا تحديد الأضرار".

وأوضح المصدر أن المنشأة كانت موردا رئيسيا للديزل ووقود الطائرات التي تستخدمه القوات الروسية في حربها في أوكرانيا.

وسمحت لندن لكييف العام الماضي باستخدام صواريخ "ستورم شادو" ضد أهداف داخل روسيا، وتم الإبلاغ عن أولى الضربات في نوفمبر الماضي.

وفي ذات السياق، استهدفت طائرات أوكرانية مسيرة خزانات لمنتجات نفطية في ميناء تمريوك الجنوبي بمنطقة كراسنودار، إضافة إلى منشأة لمعالجة الغاز في منطقة أورينبورغ، على بعد نحو 1400 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وقال مسؤولون روس إن خزانين اشتعلا في تمريوك، وانتشرت النيران على مساحة تقارب 2000 متر مربع.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الجمعة، إنها قضت على سبعة صواريخ مجنحة من طراز "ستورم شادو" الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه التطورات مع استمرار الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي تقترب من إتمام عامها الرابع.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي، الجمعة، نيته لزيارة الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة.

وأوضح في تصريحات صحفية أن المحادثات مع المسؤولين الأميركيين أسفرت عن "أفكار جديدة" تقرب الأطراف من اتفاق سلام.

فيما كشف في خطاب عيد الميلاد عن خطة سلام من 20 نقطة بعد أن ظلت سرية لفترة طويلة، تشمل ضمانات أمنية لأوكرانيا مشابهة لبند الدفاع المشترك في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

فيما قالت روسيا إن المفاوضات تشهد "تقدما بطيئا لكنه ثابت"، ولا تزال ردود موسكو على المفاوضات في مختلف المسارات فاترة، فيما يبقى الخلاف الرئيسي حول مطالبة روسيا بضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين لم تسيطر عليهما بالكامل في إقليم دونباس، في حين تواصل القوات الأوكرانية الدفاع عنهما وترفض الانسحاب منهما.