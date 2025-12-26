وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات مجموعة قوات الشرق التقدم إلى عمق دفاعات العدو، ونتيجة للإجراءات الحاسمة، حررت بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه".

وتعتبر السيطرة على هذه البلدة الواقعة في زابوريجيا ثامن بلدة تسيطر عليها القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربة مكثفة و6 ضربات جماعية على مواقع للجيش الأوكراني والمجمع الصناعي العسكري الأوكراني أو تلك المرتبطة بهما.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الجمعة: "ردا على الهجمات الإرهابية التي تشنها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات الروسية في الفترة بين 20 و26 ديسمبر ضربة مكثفة و6 ضربات جماعية، بأسلحة تشمل صواريخ كينجال باليستية فرط صوتية.

خسائر الجيش الأوكراني

وفي البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، كشفت الوزارة عن قيام القوات الروسية بإسقاط 7 صواريخ مجنحة من طراز "ستورم شادو" الأسبوع الماضي.

ومن بين خسائر القوات الأوكرانية أيضا، 21 قنبلة جوية موجهة، و6 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" أميركية الصنع، وصاروخا موجها بعيد المدى "نيبتون" و4 طائرات مسيرة نفاثة و1350 مسيرة أخرى خلال أسبوع.

وأوضحت الوزارة أن مجموع المعدات العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة وصل إلى: