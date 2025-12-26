وقال توموهارو سوجياما رئيس قسم الدفاع المدني في مدينة ميشيما بمنطقة شيزوكا في اليابان لوكالة فرانس برس "احتاج 14 شخصا إلى رعاية خدمات الطوارئ".

وتحدث عن ورود مكالمة هاتفية حوالي الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (07:30 صباحا بتوقيت غرينتش) من مصنع مطاط قريب، تفيد بتعرض "5 أو 6 أشخاص للطعن" واستخدام "سائل رذاذي".

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن شخصا واحد أوقف، فيما أفادت تقارير أخرى بأنه تم اعتقال المهاجم في المصنع وهو رهن الاحتجاز حاليا.

في غضون ذلك، أفاد تقرير لوكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن وكالة كيودو للأنباء، أن 8 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى.

ولم يُعرف على الفور وضع المصابين أو تفاصيل أخرى عن المهاجم أو دوافعه.