وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصتي تلغرام وإكس اليوم الجمعة: "اتفقنا على عقد اجتماع على أعلى مستوى – مع الرئيس ترامب في المستقبل القريب".

وأوضح زيلينسكي أن هذا الإعلان جاء بعد أن أطلعه رستم عمروف، كبير المفاوضين الأوكرانيين في محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب التي بدأتها روسيا قبل نحو 4 سنوات، على أحدث اتصالاته مع الجانب الأميركي، وأضاف: "يمكن تقرير الكثير من الأمور قبل حلول العام الجديد".

ونقلت صحيفة "كييف بوست" عن مصادر دبلوماسية أن اللقاء قد يتم في 28 ديسمبر الجاري في مقر إقامة ترامب بمارالاغو في ولاية فلوريدا.

وتكثفت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا المستمر منذ نحو 4 سنوات في الأسابيع الأخيرة، حيث يسعى ترامب إلى إنهاء الحرب، فيما أجرى فريقه التفاوضي المكون من المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، محادثات مكثفة مع المفاوضين الأوكرانيين، كما تحدث زيلينسكي هاتفيا مع ويتكوف وكوشنر أمس الخميس.

وخلال هذا الشهر، انتقلت الجهود الدبلوماسية لمدة يومين إلى برلين بمشاركة الأوروبيين، فيما جرت اتصالات روسية-أميركية لإشراك موسكو في العملية.

وكان زيلينسكي قد كشف في عيد الميلاد عن خطة سلام من 20 نقطة بعد أن ظلت سرية لفترة طويلة، وتشمل ضمانات أمنية لأوكرانيا مشابهة لبند الدفاع المشترك في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ولا تزال ردود موسكو على المفاوضات في مختلف المواقع فاترة، فيما يبقى الخلاف الرئيسي حول مطالبة روسيا بضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين لم تسيطر عليهما بالكامل في إقليم دونباس، في حين تواصل القوات الأوكرانية الدفاع عنهما وترفض الانسحاب منهما.