وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، قامت وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، بتحرير بلدة سفياتو بوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وذكر تقرير الدفاع الروسية أن وحدات مجموعة قوات "الوسط" واصلت "القضاء" على القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ديميتروف (ميرنوغراد) في دونيتسك، كما أحبطت محاولة لأحد الألوية الأوكرانية لاقتحام جنوب شرق بلدة غريشينو في دونيتسك أيضا، سعيا لاستعادة مواقعها المفقودة هناك.

وكشف التقرير أن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة بلغ نحو 1445 عسكريا، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأوضح التقرير أن نيران القوات الروسية أصابت مرافق للبنية التحتية للمطارات والموانئ، ومواقع لإنتاج المسيرات الهجومية والطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 6 قنابل جوية موجهة، وقذيفة من نظام "هيمارس" و472 طائرة مسيرة أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.