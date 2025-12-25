وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم تفقد حوض بناء السفن للاطلاع على بناء ما تصفه كوريا الشمالية بـ"غواصة نووية فئة 8700 طن"، والتي سبق أن وصفها الزعيم بأنها خطوة حاسمة في تحديث وتسليح البحرية الكورية الشمالية نوويا.

وأشارت بيونغ يانغ إلى نيتها تسليح الغواصة بأسلحة نووية، واصفة إياها بـ "غواصة صاروخية استراتيجية موجهة" أو "غواصة هجومية نووية استراتيجية".

وخلال الزيارة، وصف كيم جهود كوريا الجنوبية للحصول على غواصة نووية، والتي تدعمها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنها "عمل هجومي" ينتهك بشكل خطير الأمن والسيادة البحرية للشمال.

وقال كيم جونغ أون إن خطة الجنوب تؤكد أكثر الحاجة إلى تحديث وتسليح البحرية الكورية الشمالية نوويا، وزعم أن اكتمال غواصته النووية سيكون تغييرا "تاريخيا" في تعزيز الردع النووي ضد ما وصفه بتهديدات العدو.

ولم تحدد الوكالة موعد زيارة كيم لحوض السفن، لكنها نشرت صورا له وهو يتفقد هيكل غواصة ضخمة بلون خمري، مغطاة بما يبدو أنه طلاء مضاد للتآكل، قيد الإنشاء داخل قاعة التجميع، برفقة كبار المسؤولين وابنته.

وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها وسائل الإعلام الرسمية صورا للغواصة منذ مارس، حين أظهرت بشكل أساسي الأجزاء السفلية للسفينة.