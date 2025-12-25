وقال سوبيانين في قناته على منصة "ماكس": "تم تدمير طائرة مسيرة واحدة كانت تهاجم موسكو، ويعمل خبراء الطوارئ في موقع سقوط الحطام".

وكان سوبيانين قد أعلن سابقًا عن إسقاط 7 مسيّرات، فيما أسقطت قوات الدفاع الجوي مساء أمس 3 طائرات مسيّرة في منطقة موسكو.

وأمس الأربعاء، قال سوبيانين إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 16 طائرة مسيرة أوكرانية متجهة صوب العاصمة الروسية.

وذكر سوبيانين، في سلسلة منشورات على تطبيق تلغرام للتراسل، أن الطائرات المسيرة أُسقطت في فترة امتدت نحو 17 ساعة. وتعاين أطقم الطوارئ الشظايا، حيث وقعت الطائرات المسيرة، لكنها لم تبلغ عن حدوث أضرار.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في روسيا عبر تلغرام أن اثنين من المطارات الرئيسية الأربعة التي تخدم العاصمة قلصا عملياتهما.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، نصفها تقريبا فوق مناطق متاخمة للحدود مع أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني إن طائراته المسيرة قصفت خلال الليل مصنع ييرفريموف للمطاط الصناعي في منطقة تولا الروسية جنوبي موسكو، ومنشأة تخزين زوارق مسيرة في شبه جزيرة القرم.

وقال دميتري ميلياييف حاكم منطقة تولا في منشور على تلغرام إن حطام طائرة مسيرة أوكرانية أُسقطت تسبب في اندلاع حريق في موقع صناعي بالمنطقة، لكنه لم يحدد المنشأة.

وأضاف أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المنطقة.

واليوم الخميس، اشتعلت النيران في خزانين للمنتجات النفطية في ميناء تيمريوك بجنوب روسيا بعد ما قالت السلطات المحلية في منطقة كراسنودار إنه هجوم أوكراني بمسيرات.

وذكرت السلطات في مقر قيادة العمليات في كراسنودار، عبر تطبيق تلغرام، أن ألسنة اللهب انتشرت على مساحة تبلغ حوالي ألفي متر مربع.