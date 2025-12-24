إضافة لاستهداف مؤسسات الصناعات العسكرية، ومرافق الطاقة، والبنية التحتية للنقل، المستخدمة من قبل القوات الأوكرانية.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية، في منطقة نفوذ مجموعة قوات الشرق، ما يصل إلى 245 جندياً، و17 سيارة، ومدفعين ميدانيين، أحدهما مدفع ذاتي الدفع من طراز بالادين عيار 155 ملم أميركي الصنع، وتم تدمير مستودع للوقود".

وتواصل وحدات مجموعة قوات "المركز" القضاء على ما تبقى من القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ميرنوغراد (ديميتروف)، وتطهير قرية رودينسكوي في دونيتسك.

السيطرة على بلدتين في دنيبروبتروفسك وخاركيف

وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على بلدة أندرييفكا التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، كما بسطت سيطرتها على بلدة بريليبكا في مقاطعة خاركيف، إضافة لتحقيق تقدم على جميع خطوط القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وكان الجيش الأوكراني أعلن، الثلاثاء، أن القوات انسحبت من بلدة ‌سيفيرسك المحاصرة في شرق ⁠البلاد، وذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على المدينة الاستراتيجية في شمال مقاطعة دونيتسك.

وجاء ذلك في الوقت الذي ‌تكثف فيه القوات الروسية عملياتها القتالية على خط الجبهة مترامي الأطراف.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان إنها سحبت الجنود حفاظا ‍على ⁠أرواحهم، مضيفة أنها كبدت العدو خسائر فادحة.

وجاء في البيان: "‌تمكن الغزاة ‍من التقدم بسبب التفوق العددي الكبير والضغط ‌المستمر من مجموعات هجومية صغيرة في ظروف جوية صعبة".