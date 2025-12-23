ويأتي ذلك في الوقت الذي ‌تكثف فيه القوات الروسية عملياتها القتالية على خط الجبهة مترامي الأطراف.

وقالت هيئة الأركان ‍العامة الأوكرانية في بيان إنها سحبت الجنود حفاظا ‍على ⁠أرواحهم، مضيفة ‍أنها كبدت العدو خسائر فادحة.

وجاء في البيان: "‌تمكن ‍الغزاة ‍من التقدم بسبب التفوق العددي الكبير والضغط ‌المستمر من مجموعات هجومية صغيرة في ظروف جوية صعبة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين إن المفاوضات التي أجريت مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بهدف إنهاء ‌الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات مع روسيا أصبحت "قريبة جدا من نتيجة حقيقية".

وعقد المفاوضون الأوكرانيون بقيادة المسؤول الكبير رستم أوميروف، إلى جانب ممثلين من أوروبا، سلسلة من الاجتماعات مع المبعوثين الأميركيين، بما في ‌ذلك اجتماعات في الأيام الأخيرة في فلوريدا.

كما أجرى المفاوض الروسي كيريل ديمترييف، مبعوث الرئيس فلاديمير ⁠بوتين، محادثات منفصلة مع مسؤولين أميركيين في فلوريدا.

وقال مسؤولون في كل من أوكرانيا وروسيا إن ‌فريقيهما سيعودان إلى بلديهما لتقديم تقارير عن نتائج المناقشات.