وقالت وزارة الأمن الداخلي إن المهاجرين الذين يسجلون أسماءهم من أجل المغادرة الطوعية بحلول 31 ديسمبر الجاري سيحصلون على رحلة طيران مجانية إلى بلادهم إضافة إلى دفعة مالية قدرها ثلاثة آلاف دولار.

ومنذ مايو الماضي، كانت الحكومة تعرض ألف دولار للمهاجرين الراغبين في ترتيب مغادرتهم عبر تطبيق للهاتف المحمول يتيح "الترحيل الذاتي".

وكثفت وزارة الأمن الداخلي الآن الترويج للبرنامج من خلال حملة ترويجية مخصصة لأجواء الأعياد، لدعوة المهاجرين إلى قبول هذا العرض المحدود زمنيا للعودة إلى "وطنهم" في الوقت المناسب لموسم الأعياد.

ويعيش كثير من المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية في البلاد منذ سنوات أو حتى عقود، ويعتبرونها وطنهم.

ولكن الرئيس دونالد ترامب جعل عمليات الترحيل الجماعي ركيزة أساسية في ولايته الثانية، حيث اشتدت حملات مداهمة المهاجرين، ونفذ أفراد إدارة الهجرة والجمارك عمليات أكثر صرامة لاحتجاز المهاجرين الذين لا يملكون وضعا قانونيا.