وأكد الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي من مقر إقامته في مارالاغو في ولاية فلوريدا أن تلك السفينة ستكون "أكبر سفينة حربية في تاريخ بلادنا، وأكبر سفينة حربية تم بناؤها في تاريخ العالم على الإطلاق".

وعُرضت صور للسفينة المستقبلية في البحر وأثناء العمل عليها على حوامل حول منصة.

وقدّر ترامب أن بناء أول سفينتين سيستغرق "حوالي عامين ونصف عام"، مؤكدا أن هذه الفئة الجديدة من السفن ستشمل 10 سفن "في وقت قريب"، وفي نهاية المطاف، من 20 إلى 25 سفينة.

وأوضح أن هذه السفن ستكون مجهزة بمدافع وليزر، وأنها قادرة على حمل أسلحة فرط صوتية ونووية.

وقال ترامب إنه يريد المشاركة شخصيا في تصميم السفن الجديدة "لأنني شخص يركز كثيرا على الجماليات".

وأشار إلى أن هذه الفئة الجديدة من السفن صممت كرسالة "للجميع، ليس فقط للصين. نحن على علاقة جيدة جدا مع الصين" التي عززت أسطولها البحري وحدثته.

وشدد ترامب على أن "السفن الحربية الجديدة ستحقق التفوق العسكري لنا في الكثير من المناطق".

وتابع قائلا: "سنعمل على زيادة عدد حاملات الطائرات".

وجاءت تصريحات ترامب بعيد إقرار الكونغرس الأميركي قانونا للدفاع يلحظ موازنة سنوية تفوق 900 مليار دولار.

كذلك تأتي التصريحات مباشرة بعد كشف البحرية الأميركية في 19 ديسمبر عن مشروع جديد لسفينة عسكرية صغيرة الحجم، أُطلقت عليها في الوقت الراهن تسمية "إف إف (إكس)".

وشرحت البحرية أن هذه الفرقاطات المستقبلية تُصمَّم كمكمّلات متعددة المهام وعالية الحركة للأسطول القائم راهنا الذي يريد ترامب تحويله "أسطولا ذهبيا".

وتهدف البحرية الأميركية إلى إطلاق أولى هذه السفن الجديدة في سنة 2028، وفقا لما أوضحت.

وتمتلك الولايات المتحدة بحسب الخبراء قدرة على نشر قوة بحرية تفوق بشكل ملحوظ قدرة الصين، غير أن بكين شرعت في تحديث بحريتها بوتيرة سريعة.

ووضعت بكين أخيرا في الخدمة حاملة طائرات ثالثة مزوَّدة نظام إقلاع كهرومغناطيسي، ويتردد أن الرابعة قيد الإنشاء.