ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله "إننا نشهد تقدما بطيئا. ويصاحب ذلك محاولات شديدة الضرر وفي منتهى الخبث تقوم بها مجموعة دول مؤثِّرة لعرقلة هذه الجهود وإفشال العملية الدبلوماسية".

وأشاد بمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيجاد "حلول تعالج جذور النزاع وتكون مستدامة"، مع توجيه انتقاد للموقف الأوروبي إزاء خطة واشنطن التي طُرحت قبل نحو شهر وتخضع منذ ذلك الحين لمفاوضات.

وقال ريابكوف إن التفاهم الروسي الأميركي حول أوكرانيا "هو ما يخشاه خصومنا في بروكسل وعدد من العواصم الأوروبية، الذين لا يمكنهم حتى في أسوأ كوابيسهم تخيّل النتائج التي نعمل عليها".

وأضاف "سنواصل التقدّم في هذا الاتجاه دون كلل".

وجرت في نهاية الأسبوع جولة جديدة من المحادثات بشأن الخطة الأميركية، تخلّلتها لقاءات منفصلة لمسؤولين أميركيين مع الموفدين الروسي والأوكراني.