والموقع هو نادي "Shell Bay"، المملوك جزئيا لستيف ويتكوف، كبير مفاوضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملفي أوكرانيا وغزة.

وحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، فمنذ انضمامه إلى فريق ترامب في يناير، قسّم ويتكوف وقته بين البيت الأبيض ومكتبه في النادي، مستخدما طائرته الخاصة للتنقل إلى عواصم أوروبية وشرق أوسطية لإجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا وغزة والبرنامج النووي الإيراني.

وقبيل التوصل إلى اتفاق غزة في أكتوبر، بدأ مسؤولون من الشرق الأوسط بالتوجه إلى جنوب فلوريدا للقاء ويتكوف وجاريد كوشنر، المقيم أيضا في ميامي، وفق المصدر ذاته.

وفي الفترة الأخيرة، عُقدت عدة جولات حساسة من المحادثات بشأن أوكرانيا داخل النادي نفسه.

وبحسب معلومات "أكسيوس"، جرى إعداد المسودة الأولى من خطة السلام الأميركية لأوكرانيا داخل النادي على يد ويتكوف وكوشنر، وبمشاركة المبعوث الروسي كيريل دميترييف.

وبعد ذلك بأسبوعين، توجّه مستشار الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف إلى النادي في مدينة هالانديل بيتش بولاية فلوريدا، حيث اطّلع على الخطة.

وفي أواخر نوفمبر، استخدم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الموقع نفسه لعقد جولة مفاوضات أكثر رسمية مع وفد أوكراني.

ويبتعد النادي عن واشنطن ووسائل الإعلام، إذ يقع على مسافة ساعة تقريبًا جنوب منتجع مارالاغو ونحو نصف ساعة شمال ميامي بيتش.

وافتتح النادي عام 2023، وتقدَّر رسوم العضوية فيه بأكثر من مليون دولار، وفق تقارير إعلامية، فيما قال دبلوماسيون زاروه إنهم التقوا خلال زيارتهم رؤساء شركات كبرى كانوا موجودين لممارسة الغولف.

وخلال يوم الجمعة، استضاف النادي اجتماعات بين مستشاري الأمن القومي في أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا مع ويتكوف وكوشنر، لبحث خطة السلام الأميركية والضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وفي اليوم التالي، وصل المبعوث الروسي دميترييف إلى ميامي، حيث التقى ويتكوف وكوشنر بهدف عرض الخطة المحدثة والحصول على رد موسكو.

وقال ويتكوف، الأحد، إن فريق البيت الأبيض التقى الأوكرانيين والأوروبيين خلال الأيام الثلاثة الماضية، كما التقى المبعوث الروسي خلال اليومين الأخيرين، واصفا مساري المحادثات بأنهما "مثمران".

وفي تطور ذي صلة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مستشاره للأمن القومي أبلغه من ميامي بأن الولايات المتحدة اقترحت عقد اجتماع ثلاثي يضم واشنطن وكييف وموسكو على مستوى مستشاري الأمن القومي، من دون أن يحسم موقفه من المقترح.

وفي مسار موازٍ، التقى رئيس الوزراء القطري، ورئيس جهاز المخابرات المصرية، ووزير الخارجية التركي مع ويتكوف يوم الجمعة في النادي لبحث تطورات غزة، حسب "أكسيوس".

وأصدر المسؤولون الأربعة بيانا مشتركا في اليوم التالي شدد على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتمكين هيئة فلسطينية جديدة من إدارة القطاع.