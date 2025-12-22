ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن شهود عيان ومصادر لم تسمها أن مناورات صاروخية تجرى في عدد من المدن الإيرانية، الإثنين.

وبثت قناة تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على "تيليغرام" وشبكة "نور نيوز"، شبه الرسمية، مقاطع فيديو لما يبدو أنها عمليات إطلاق صواريخ دون تحديد موقعها.

وذكر تقرير أن عملية الإطلاق تمت في كل من طهران وأصفهان ومشهد.

فيما نفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الإثنين، صحة الصور والأخبار المتداولة بشأن إجراء اختبارات صاروخية.

وقالت الهيئة إن "الصور المتداولة لا تتعلق باختبار صاروخي وهي غير صحيحة".

وأضافت: "لم تجر اليوم أي اختبار صاروخي وما شوهد من أثر أبيض في السماء هو خيط عبور طائرة على ارتفاع عال"، ولم تقدم أي توضيحات بشأن التقارير المتضاربة حول هذه التجارب العسكرية.

وفي وقت سابق من الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "البرنامج الصاروخي الإيراني طور للدفاع عن سيادة إيران وليس قابلا للتفاوض".

وذكر موقع "أكسيوس"، الإثنين، أن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المناورات الصاروخية الإيرانية الأخيرة قد تمهد لشن ضربات على إسرائيل.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "رصدنا مؤشرات على إعادة إيران بناء قدراتها الصاروخية".

وقالت مصادر إسرائيلية للموقع إن الإيرانيين: "بدأوا باتخاذ خطوات لإعادة بناء قواتهم لكنهم لم يعودوا إلى المستوى الذي كانوا عليه قبل الحرب الأخيرة".

وأضافت المصادر أن الاستخبارات الإسرائيلية "لا تعتقد أن وتيرة إعادة بناء إيران لقوتها تستدعي تحركا عاجلا لكن الأمر قد يصبح أكثر إلحاحا العام المقبل".

وأشار المصدر إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية أثارت مخاوف مماثلة قبل ستة أسابيع، بعدما رصدت تحركات صواريخ إيرانية، لكن ذلك لم يسفر عن شيء.