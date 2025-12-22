وبحسب الوثائق، كانت الصور مؤطّرة ومعروضة على رفّ خشبي محفور بدقة داخل مقر إقامته في جزيرة "ليتل سانت جيمس" التابعة لجزر فيرجن الأميركية.

وتبدو أعمار الأطفال في هذه الصور أصغر بكثير من أعمار المراهقات اللواتي أقرّ إبستين سابقًا بدفع أموال لهن مقابل الجنس، ضمن صفقة قضائية أبرمها عام 2008 مع الادعاء الفدرالي.

ومن بين الصور التي وُصفت بالمقلقة، صورة لطفل رضيع عارٍ داخل حوض استحمام، كانت معلّقة على أحد جدران المنزل.

كما تُظهر صور أخرى إبستين في لقطات تجمعه بفتيات صغيرات في مواقع مختلفة، من بينها داخل مقر إقامته وعلى متن طائرة خاصة.

وقد جرى حجب وجوه الأطفال بمربعات سوداء، في إجراء قالت وزارة العدل إنه اتُّخذ لحماية هويات ضحايا محتملين.

وجاء الإفراج عن هذه الصور ضمن آلاف الوثائق التي نُشرت استجابة لمهلة قانونية حدّدها الكونغرس.

ويتزامن ذلك مع تأكيدات جديدة تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقّى تحذيرًا مبكرًا عام 1996 بشأن اهتمام إبستين بمواد إباحية للأطفال، من دون أن يتخذ في حينه إجراءات تُذكر.

وجيفري إبستين، كان ممولا أميركيا ثريا وبارزا تحول إلى مُدان ومعروف بجرائم الاتجار بالجنس والاعتداء على فتيات قاصرات.

أسس شبكة واسعة من العلاقات مع شخصيات نافذة في السياسة والأعمال والمجتمع.

توفي في سجنه عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهم خطيرة، وترك خلفه سلسلة من الفضائح والتحقيقات المستمرة، وأثار موجة من نظريات المؤامرة حول موته.