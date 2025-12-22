وكانت محطة كاشيوازاكي-كاريوا، الواقعة ‌على بعد حوالي 220 كيلومترا شمال غربي طوكيو، من بين 54 مفاعلا تم إغلاقها بعد أن تسبب زلزال هائل وتسونامي في تعطل محطة فوكوشيما دايتشي في أسوأ كارثة نووية منذ تشيرنوبل.

ومنذ ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل ‍14 ⁠مفاعلا من أصل 33 لا تزال قابلة ‍للتشغيل، إذ تحاول الاستغناء عن الوقود الأحفوري المستورد.

وستكون محطة كاشيوازاكي-كاريوا ‌هي الأولى التي ‍تقوم بتشغيلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي كانت تدير محطة فوكوشيما المنكوبة.

وذكرت هيئة ‌الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الشركة تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل سبعة مفاعلات في المحطة في 20 يناير، إذا تمت الموافقة ⁠على ذلك.