وصرّح ديمتري بيسكوف "قال (ماكرون) إنه مستعد للتحدث مع بوتين. ومن المهم التذكير بما قاله الرئيس خلال ’الخط المباشر‘ (المؤتمر الصحفي السنوي)، فقد أعرب أيضا عن استعداده للانخراط في حوار مع ماكرون".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية يشير إلى تصريح أدلى به ماكرون صباح الجمعة في بروكسل، عقب قمة توصل فيها الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن منح قرض بقيمة 90 مليار لأوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين "أعتقد أنه سيكون من المفيد التحدث مجددا إلى فلاديمير بوتين"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وأضاف "ألاحظ أن هناك جهات تتحدث مع فلاديمير بوتين"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي استأنف الحوار مع نظيره الروسي.

وأكد ماكرون "نحن الأوروبيون والأوكرانيون، لدينا مصلحة في إيجاد إطار عمل لإعادة الانخراط بشكل فعال في هذا النقاش. وإلا فسوف نكون نتحدث فيما بيننا فقط، المفاوضون هم من يتحدثون مع الروس، وهذا ليس الوضع الأمثل".

ويجري مبعوثو ترامب سلسلة محادثات منفصلة مع موسكو من جهة ومع الأوكرانيين والأوروبيين من جهة أخرى، على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع في أوكرانيا.

ويتواجد مفاوضون أوكرانيون وأوروبيون وأميركيون في ميامي في ولاية فلوريدا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات يتوسط فيها ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لدونالد ترامب، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي.

كما يتواجد الموفد الروسي كيريل دميترييف في ميامي منذ السبت.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الولايات المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، تزامنا مع توافد دبلوماسيين إلى ميامي للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات.