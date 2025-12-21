وقالت نويم: "ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة الحركة غير المشروعة للنفط الخاضع ⁠للعقوبات الذي يستخدم لتمويل إرهاب المخدرات في المنطقة".

وأوضحت أن ‌خفر السواحل الأميركي احتجز السفينة قبل الفجر، بدعم من وزارة الدفاع الأميركية.

ويأتي الاحتجاز في ظل تكثيف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطها على فنزويلا، بفرض حصار نفطي.

والأسبوع الماضي صادرت القوات الأميركية ناقلة نفط أولى قبالة سواحل فنزويلا، وهي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووصفها بأنها "قرصنة بحرية".

وكانت السفينة الجديدة التي ترفع علم بنما تنقل نفطا فنزويليا، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان ترامب أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع "حصارا شاملا" على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية المبحرة من فنزويلا وإليها.

وقال في مقابلة بثت الجمعة إنه لا يستبعد إمكانية شن حرب على فنزويلا.

تتهم الولايات المتحدة مادورو بتزعم شبكة لتهريب المخدرات، وهو ما ينفيه، وضاعفت الإجراءات الاقتصادية والعسكرية للضغط على كراكاس.

ونشرت واشنطن قوة عسكرية كبيرة في المنطقة، ونفذت سلسلة من الضربات استهدفت قوارب تشتبه في أنها تابعة لمهربي مخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.