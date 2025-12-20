وذكرت وكالات أنباء روسية، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استولت على بلدتي "فيسوك" في منطقة "سومي" و"سفيتلي" في "دونيتسك" في أوكرانيا.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان، أنه "نتيجة الأعمال الحاسمة، قامت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، بتحرير بلدة فيسوكويه (فيسوك) في مقاطعة سومي".

وأضافت: "قامت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، بتحرير بلدة سفيتلويه (سفيتلي) في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت استهداف وتدمير قوات العدو المحاصرة في ديميتروف (ميرنوغراد) بجمهورية دونيتسك الشعبية".

كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات مجموعة الغرب على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تم تدمير محطة حرب إلكترونية و 10 مستودعات ذخيرة".

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات مجموعة الجنوب على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 265 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية أميركية الصنع/تي بي كيو-48 ، ومحطة حرب إلكترونية و4 مستودعات للمواد".