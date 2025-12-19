وأوضح روبيو أنه يتوقع "صدور إعلانات الأسبوع المقبل تتعلق بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الإخوان".

وفي نوفمبر الماضي، وقع الرئيس الأميركي ​أمرا ‍تنفيذيا يلزم إدارته بتحديد ما إذا كان ‍سيتم ⁠تصنيف بعض ‍فروع الإخوان، مثل تلك الموجودة ‌في ‍لبنان ‍ومصر والأردن، منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات ‌إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص.

وكلف الأمر التنفيذي روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بالتشاور مع المدعي العام بام بوندي ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، وإعداد تقرير خلال 30 يوما.

وسيؤدي هذا التصنيف إلى تجريم تقديم أي دعم للجماعة، وفرض عقوبات اقتصادية، ومنع دخولها الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض، في بيان: "يواجه الرئيس ترامب شبكة الإخوان العابرة للحدود، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط".

وكان ترامب قال في تصريح صحفي إن تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية "سيتم بأقوى وأقوى العبارات. يتم الآن إعداد الوثائق النهائية".

وطالب جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديمقراطيين، وزارة الخارجية بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية.