وذكرت الوزارة أن التقييمات الأولية ⁠تشير إلى أن الطائرة المسيرة كانت تستخدم ‌لأغراض الاستطلاع ‍والمراقبة، مضيفة أن التحقيق في ‌الواقعة لا يزال جاريا.

وأوضحت قناة "إن تي في" الإخبارية أن سكان ولاية قوجه إيلي اكتشفوا طائرة غير مأهولة في أحد الحقول، مما دفع إلى فتح تحقيق رسمي بشأن الحطام.

واعترضت طائرات تركية من طراز إف- 16 يوم الإثنين الماضي ما وصفه مسؤولون بأنه مسيرة "خارجة عن السيطرة" بعدما انتهكت المجال الجوي للبلاد.

وأفادت وزارة الدفاع بأنه جرى تدمير المسيرة في موقع آمن لحماية المدنيين والمجال الجوي.

وحثت الحكومة التركية بعد ذلك روسيا وأوكرانيا على الالتزام بأكبر قدر من الحذر فوق البحر الأسود.

وجاء هذا الإسقاط عقب سلسلة من الضربات الأوكرانية ضد ناقلات "أسطول الظل" الروسي قبالة الساحل التركي، مما زاد من المخاوف في تركيا بشأن خطر امتداد الحرب في أوكرانيا إلى المنطقة.