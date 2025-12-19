وحول الوضع في قطاع غزة، شدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على أن بلاده تبذل قصارى جهدها من أجل انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكدا وجود توافق مع الشركاء الدوليين على ضرورة عزل حركة حماس عن مستقبل القطاع.

وفي الشأن اللبناني، أكد كونفافرو أن فرنسا ستواصل دعم الجيش اللبناني بالتنسيق مع الولايات المتحدة والسعودية، بهدف تسهيل عملية نزع سلاح حزب الله، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في لبنان.

وعلى صعيد الحرب في أوكرانيا، اعتبر كونفافرو أن روسيا توحي بأنها تسير باتجاه الحرب وليس باتجاه السلام، مشيرا إلى أن الكرة باتت الآن في ملعب موسكو لإنهاء النزاع.

وأضاف في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن فرنسا وشركاءها حققوا تقدما كبيرا في ملف الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعم كييف، وأن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على أوروبا في المرحلة المقبلة.