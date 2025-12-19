وأضاف ‌في المقابلة عبر الهاتف "لا أستبعد ذلك، ⁠لا".

ووفقا للمقابلة، ذكر ترامب أيضا أنه ستكون هناك ‌عمليات مصادرة إضافية لناقلات النفط بالقرب من مياه فنزويلا.

واحتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا في الأيام القليلة الماضية.

وأمر ترامب يوم الثلاثاء ‍بفرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتخرج من فنزويلا، في ‍أحدث ⁠خطوة من واشنطن لزيادة الضغط على حكومة ‍رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، مستهدفة مصدر دخلها الرئيسي.

وشملت حملة الضغط التي شنها ترامب ‌على مادورو ‍تكثيف الوجود العسكري ‍في المنطقة وشن أكثر من عشرين ضربة عسكرية على سفن ‌في المحيط الهادي والبحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، والتي أسفرت عن مقتل 90 شخصا على الأقل.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب من رويترز للتعليق.