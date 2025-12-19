ويعقد المؤتمر الصحفي السنوي الذي يتم بثه على الهواء مباشرة بالتزامن مع برنامج اتصالات على مستوى البلاد يتيح للروس بمختلف أنحاء البلاد فرصة طرح أسئلة على بوتين، الذي يقود البلاد منذ 25 عاما.

وأكد بوتين أن قواته في أوكرانيا تتقدّم على طول الجبهة، مشيدا بالمكاسب التي حققها الجيش الروسي مؤخرا. وقال إن "قواتنا تتقدم على طول خط التماس بأكمله.. العدو يتراجع في كل الاتجاهات".

وتابع: "تكمن مشكلة العدو في أنه، نتيجة للعمليات النشطة والفعالة لقواتنا، تكبد العدو خسائر فادحة في احتياطياته الاستراتيجية. لم يتبق منها شيء تقريبا. وهذا عنصر بالغ الأهمية، آمل أن يشجع النظام الأوكراني على حل جميع القضايا الخلافية وإنهاء هذا الصراع سلميا".

وأشار إلى أن موسكو لا تعتقد أن أوكرانيا مستعدة لمحادثات السلام، مؤكدا في الوقت نفسه أن روسيا "مستعدة وراغبة" في إنهاء الصراع في أوكرانيا سلميا، استناداً إلى المبادئ التي قال إنه وضعها في وزارة الخارجية عام 2024.

هذا وحذر الرئيس الروسي من تداعيات "شديدة" حال استخدام الأصول الروسية المجمّدة لصالح أوكرانيا، وشدد على أن "المضي قدما بالخطة كان سيكون بمثابة عملية "سطو"، مبرزا: "لكن لماذا لا يمكنهم المضي قدما بعملية السطو هذه؟ لأن العواقب يمكن أن تكون شديدة على اللصوص".

كما علّق بوتين على مقطع فيديو، تقول روسيا إنه مزيف، ويظهر حديث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عند نصب كوبيانسك التذكاري: "إنه فنان، وفنان موهوب للغاية. أقول ذلك دون أي سخرية".