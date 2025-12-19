وقُدّم شيك بقيمة 2.5 مليون دولار للأسترالي، أو ما يعادل 1.65 مليون دولار أميركي، إلى أحمد الأحمد، وهو من أصول سورية، تقديرا لشجاعته بعد أن تمكن من التصدي لأحد المهاجمين وتجريده من سلاحه خلال الهجوم الذي وقع في منطقة بونداي بأستراليا.

وجرى تسليم الشيك من قبل صانع المحتوى المعروف على منصة إنستغرام زاكيري ديرينيوفسكي، الذي وثّق لحظة اللقاء في مقطع فيديو نُشر على حسابه.

وأوضح ديرينيوفسكي أن المبلغ جُمِع من خلال تبرعات نحو 43 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، دعما للأحمد ومكافأة له على تصرفه البطولي.

وظهر الأحمد في الفيديو وهو يرقد على سرير المستشفى، واضعا جبيرة طبية على يده اليسرى، بعد أن أُصيب بعدة طلقات نارية في كتفه خلال الحادثة.

وعند تسلّمه الشيك، قال الأحمد متسائلا: "هل أستحق ذلك؟"، مضيفا: "عندما أنقذ الناس، أفعل ذلك من قلبي"، في حديثه عن الهجوم الذي وقع خلال احتفال يهودي بعيد حانوكا.

ويُنظر إلى تصرف أحمد الأحمد على نطاق واسع بوصفه عملا بطوليا ساهم في إنقاذ أرواح، وسط إشادة كبيرة بشجاعته وتضحيته.