وتنفذ إدارة ترامب مثل هذه الضربات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ سبتمبر، لكنها لم تقدم أي دليل دامغ على تورط القوارب في التهريب، ما يثير الجدل بشأن شرعية العمليات.

وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية في بيان على منصة إكس أن الضربات الأخيرة استهدفت قاربين في المياه الدولية كانا "يشاركان في عمليات تهريب المخدرات".

وأضافت أن 3 أشخاص قتلوا في القارب الأول وشخصين في الثاني.

وأسفرت الغارات حتى الآن عن مقتل 104 أشخاص، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وأثار استخدام الجيش الأميركي في حملة لمكافحة المخدرات تساؤلات بشأن ما إذا كان ترامب يحضر لشن هجوم بري ضد فنزويلا، وأيضا ما إذا كان ينبغي عليه في هذه الحالة طلب تفويض من الكونغرس.

ورفض مجلس النواب، الأربعاء، مشروعي قرار ديمقراطيين يطالبان بوقف الضربات و"الأعمال العدائية في فنزويلا أو ضدها" قبل الحصول على تفويض من المجلس.