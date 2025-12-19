وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنها بناء على توجيهات ترامب تأمر خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بوقف البرنامج مؤقتا.

وتابعت نويم في منشور على منصة إكس: "ما كان ينبغي أبدا السماح لهذا الفرد الشنيع بدخول بلادنا".

ويوفر برنامج تأشيرة التنوع ما يصل إلى 50 ألف غرين كارد كل عام عن طريق القرعة لأشخاص من دول تمثيلها ضئيل في الولايات المتحدة، وكثير منها في إفريقيا.

وقد تقدم ما يقرب من 20 مليون شخص لقرعة تأشيرة عام 2025، وتم اختيار أكثر من 131 ألف شخص عند احتساب الأزواج مع الفائزين.

وبعد الفوز، يجب أن يخضعوا لعملية فحص من أجل الحصول على إذن دخول إلى الولايات المتحدة.

وفاز المواطنون البرتغاليون بـ 38 تأشيرة فقط.