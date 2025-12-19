ودعا ماكرون بعد الإعلان عن تقديم الاتحاد الأوروبي دعما بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا على ضرورة إيجاد السبل لبدء حوار كامل وشفاف مع موسكو.

وقال ماكرون: "في الاسابيع المقبلة، علينا إيجاد السبل والوسائل للأوروبيين، ضمن الإطار المناسب، للانخراط مجددا في حوار كامل وشفاف مع روسيا".

ماذا حدث؟

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الجمعة، إنه تمت الموافقة على تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد قال إن زعماء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمة في بروكسل الخميس على العمل على خيار تمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027 من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض المشترك من دول التكتل.

وأضاف توسك للصحفيين "نسعى بالتأكيد لتحقيق انفراجة، وهذا يعني موافقة الجميع على أن الأمر يستحق المحاولة وأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا سيكون مبررا وجيدا لأوروبا. لكن بعض الدول ستواصل الضغط حتى النهاية لضمان أكبر قدر من الضمانات لمصالحها".

ومن إجمالي الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 2022 والبالغة 210 مليارات يورو، يوجد 185 مليار يورو في مركز إيداع الأوراق المالية المركزي التابع لشركة يوروكلير في بلجيكا، ولذلك تخشى بلجيكا من أن تكون هدفا لرد انتقامي من روسيا إذا وافقت على الإفراج عن تلك الأموال بموجب خطة الاتحاد الأوروبي.

ووفق مسؤول أميركي فإن مبعوثا من الكرملين سيتوجه إلى ولاية فلوريدا الأميركية لمناقشة خطة اقترحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في إطار الدبلوماسية المتبادلة مع دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو اتفاق محتمل.