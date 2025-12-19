وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: "نعمل على سحب الأسلحة الخطيرة من شوارعنا من خلال برنامج وطني لإعادة شرائها".

وأضاف: "لن نسمح بتكرار الهجوم الإرهابي في بوندي وسنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة الأستراليين".

وأسفر الهجوم الدموي الذي وقع في سيدني خلال عيد "حانوكا" اليهودي على شاطئ بوندي عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.

وقالت السلطات إن المهاجمين وهما ساجد أكرم وابنه نافيد، فتحا النار الأحد الماضي على حشود تحتفل على شاطئ بوندي بعيد "حانوكا".

ولقي الأب حتفه برصاص قوات الأمن في مكان الحادث، بينما نُقل الابن، نافيد، إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة مهددة للحياة.

واتُهم نافيد الأربعاء بـ 15 تهمة قتل و40 تهمة تسبب في إلحاق أذى جسدي خطير مع نية القتل.

وفي رسالة إخبارية إلكترونية يزعم أنها مرتبطة بداعش، أشاد التنظيم المتطرف بهجوم شاطئ بوندي، واصفا إياه بـ"فخر سيدني"، ووصف منفذي الهجوم بأنهما "ثنائي فريد"، ملمحا إلى احتمال كونهما من أنصار التنظيم المتطرف.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان في كانبرا، قال ألبانيز الخميس إن أي شخص في منصبه سيشعر بالندم لعدم بذل المزيد من الجهد، مؤكدا أن التركيز يجب أن ينصب الآن على العمل لمنع وقوع حوادث أخرى.

وكشف رئيس الوزراء عن "حزمة من الإصلاحات التشريعية للتضييق على من ينشرون الكراهية والانقسام والتطرف"، متوعدا بأن تتخذ حكومته موقفا أكثر صرامة بموجب قانون الهجرة ضد الأشخاص الذين ينشرون الكراهية.

وواجه ألبانيز انتقادات من الجالية اليهودية في أستراليا والمعارضة وشخصيات دولية، اتهموه بالفشل في بذل ما يكفي لحماية الأستراليين اليهود وسط "تصاعد معاداة السامية" في البلاد.

كما اتهمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأجيج معاداة السامية من خلال سياسته حيال الشرق الأوسط، حيث اعترفت أستراليا رسميا بفلسطين كدولة في سبتمبر الماضي.