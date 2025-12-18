وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إن القاضيين، وهما من منغوليا وجورجيا، صوتا في وقت سابق من هذا الأسبوع ضد طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم يُشتبه بأنها ارتكبتها في قطاع غزة في السنتين الماضيتين.



من جانبها، قالت الجنائية الدولية، إن العقوبات الأميركية على قاضين في المحكمة تشكّل "هجوما صارخا على استقلال مؤسسة قضائية محايدة".

وأضافت: "نرفض بشدّة فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قاضيين في المحكمة".

وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية، وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية معهم.

وأعلنت أميركا، في أغسطس الماضي، فرض عقوبات على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة دونالد ترامب.

ويضاف ذلك إلى العقوبات التي أُعلن عنها مطلع يونيو واستهدفت أربعة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي فبراير فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.